Зеленский просит Раду распустить ЦИК

В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет, передает «Украинская правда».

В представлении он указывает, что Комиссия «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом «слугу народа» Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

Также причиной для роспуска названа позиция ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

«Кроме того, чрезвычайно странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 198», – говорится в представлении.

«По состоянию на день внесения этого представления результаты выборов в одномандатном округе № 198 Центральной избирательной комиссией не установлены», – отмечается в представлении.

Напомним, статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой после «мотивированного представления президента».

Решение о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности всего состава Комиссии принимается Верховной Радой не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Документ подписан Зеленским 9 сентября. 10 сентября он поступил в Верховную Раду.