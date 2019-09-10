На Донетчине открыли еще один современный ЦПАУ (Фото)

Сегодня, 10 сентября, в городе Часов Яр (Донецкая обл.), который готовится стать центром объединенной территориальной громады (ОТГ), открылся современный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Теперь жителям города не придется ехать в райцентр за услугами. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого центра развития местного самоуправления.

Так, реализация проекта по созданию ЦПАУ в Часов Яре началась в 2017 году. Деньги были предоставлены из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) при софинансировании из местного бюджета. Чуть более 6,8 млн грн пошли на реконструкцию здания по ул. Целинников, 2, закупку мебели и оборудования. Капремонт обошелся в 5,2 млн грн, на оборудование потратили 1,6 млн грн. Установили автоматизированные рабочие места, приобрели рабочую станцию ​​для оформления паспортов и тому подобное.

ЦПАУ расположен в центральной части города рядом с админзданием городского совета. На прилегающей территории обустроили места для автомобильной стоянки, велопарковку. Также в помещении есть детский уголок, свободный Wi-Fi и рабочее место для самообслуживания. Через банковский терминал можно оплатить коммуналку или сбор за административные услуги.

Как отмечается, теперь, после открытия ЦПАУ, в Часов Яре стали доступны 182 различного вида административные услуги – это больше, чем в Бахмутском районном ЦПАУ. В том же здании разместили управление по вопросам социальной защиты, военно-учетное бюро, специалиста по жилищным вопросам. В ближайшее время начнут оформление паспортов. «Местным жителям не придется бегать по инстанциям с целью получения услуг, а все можно будет сделать в одном месте, удобном для посетителей», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, на 9 сентября в Донецкой области работали 29 ЦПАУ. Также административные услуги в области предоставляются на дому.

Читайте также: