Из «ЛНР» наладили контрабандную поставку сигарет в России

Из временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области контрабандой поставляли сигареты без акцизных марок в Россию. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает «МГБ ЛНР».

Инцидент произошел в Краснодонском районе на контролируемом украинским правительством участке границы.

«В ходе досмотра транспортных средств обнаружены специально оборудованные тайники, в которых находилось 32,5 тыс. пачек сигарет Marlboro без марок акцизного сбора общей стоимостью 900 тыс. рублей (34 тыс. 220 грн. по курсу местного банка на 10.09.2019)», – говорится в сообщении.

Табачная продукция и транспортные средства изъяты.