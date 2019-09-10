Поднимаясь на крышу, я каждый раз вспоминаю, что это опасно: Как восстанавливают дома в Марьинке (Фото)

Волонтеры Международного комитета Красного Креста восстанавливают поврежденные в результате многочисленных обстрелов дома в Марьинке (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Поднимаясь на крышу, я каждый раз вспоминаю, что это опасно. Но мысль о том, что мы даем людям шанс вернуться домой, а вместе с ним – надежду на лучшее будущее, дарит мне счастье и силу идти дальше», – делится Дмитрий из Марьинки.

С началом конфликта большинство его друзей покинули свои дома в поисках безопасности. Он выбрал для себя другой путь. В 2014 году Дмитрий стал волонтером Красного Креста Украины и взялся выполнять то, что давалось ему лучше всего – восстанавливать поврежденные за время боевых действий дома.

«Женевские конвенции, которые составляют основу международного гуманитарного права, предоставляют медицинскому и духовному персоналу и гуманитарным работникам в зоне боевых действий специальную защиту. Ни при каких обстоятельствах люди, которые помогают пострадавшим от вооруженного конфликта, не должны подвергаться нападениям», – говорится в сообщении организации.