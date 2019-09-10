В Мариуполе возобновят проект «Информационная площадка»

В Мариуполе (Донецкая обл.) с 12 сентября возобновляется проект «Информационная площадка» в отделе «Контактно-коммуникационный центр», сообщает сегодня, 10 сентября, пресс-служба Мариупольского городского совета.

В рамках проекта на вопросы горожан будут отвечать специалисты профильных предприятий Мариуполя, которые обслуживают население города. Так, 12 и 26 сентября, с 09:00 до 11:00, можно будет задать вопросы главному специалисту отдела назначения жилищных субсидий, позвонив по телефонам: 15-55 (с городского), 067-345 15 55, 050-345 15 55. Тема – порядок назначения жилищных субсидий​.