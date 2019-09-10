Люди жалуются на ненадлежащие условия: Как сегодня выглядит здравница «Славкурорт» (Фото)

Властям Донецкой области поступило большое количество обращений граждан, касающихся ненадлежащих условий для реабилитации и отдыха лиц с инвалидностью в центре «Славкурорт». Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, по этой причине сегодня заместитель председателя ДонОВГА Вадим Филашкин с рабочим визитом посетил дочернее предприятие «Санаторно-курортный реабилитационный центр "Славянский курорт" ЗАО "Укрпрофздравница"». Встреча состоялась с представителями общественности, работниками курорта, а также людьми, которые находятся на оздоровлении.

Заместитель главы области осмотрел палаты для отдыха, кабинеты для прохождения оздоровительных процедур, столовую, зону климатолечения и прилегающую территорию Славянского курорта.

Филашкин заявил, что жителям необходимо создать надлежащие условия для восстановления здоровья в Славкурорте. «Ни при каких условиях мы не должны остаться без Славкурорта с его богатейшим природным ресурсом, возможностями и квалифицированными работниками. Это жемчужина нашей Донецкой области, которую необходимо сохранить и бросить все усилия на ее восстановление, чтобы она работала еще мощнее и могла принимать к себе на оздоровление еще большее количество людей», – сказал он.

Напомним, в Славянске уникальная здравница для лечения людей с инвалидностью приходит в упадок в частных руках из-за нехватки средств. Курортники жалуются на ужасные условия, сотрудники – на долги по зарплате.

Как сообщалось ранее, 12 августа в Славянске жители микрорайона Славянский курорт перекрыли движение на междугородней трассе сообщением Киев – Харьков – Должанский. К мирной акции протеста присоединились областные организации людей с инвалидностью и другие активисты. Однако еще до начала протеста трассу перекрыли правоохранители. Протестующие были обеспокоены ситуацией, связанной с отключением электроэнергии в микрорайоне Славянский курорт из-за задолженностей реабилитационного центра «Славянский курорт» и консервации курорта.

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