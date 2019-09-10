Газ впрок: Купить «голубое топливо» на зиму можно по летним ценам (Видео)

В Киеве предлагают купить газ на зиму заранее по летней цене. Для жителей Донецкой и Луганской областей обещают решить вопрос в ближайшее время.

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) Александр Гудилин с семьей живет в частном доме. Горячая вода и отопление в доме от газового котла. В прошлом году утеплили стены. Однако, жалуется мужчина, суммы в платежках за газ все равно немалые. «То есть с декабря по февраль примерно по 800 кубов в месяц. Цена, допустим, была той зимой по 8,55, получаются большие затраты. За тысячу кубов по 8,5 тысяч гривен пришлось заплатить. А сейчас вот, в летний период времени, слава Богу, цена уменьшилась, и на сегодняшний момент за август цена 6,50 или 6.60. Если бы сейчас платить за предыдущую зиму или за будущую, то была бы, конечно, экономия в месяц 1,5-2 тысячи гривен для семьи», – говорит Александр.

Отныне газ можно закупить заранее. И запастись им, потому что зимой топливо может подорожать. «Такой низкой цены в Украине не было уже очень давно, и именно поэтому мы предлагаем всем желающим этим воспользоваться. Насколько цена рыночная может подняться зимой, прогнозировать трудно, рынок думает, что цена будет расти на 25%», – заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Если стоимость, наоборот, упадет – люди не проигрывают, гарантируют и в «Нафтогазе», и в «Киевоблгазсбыте». «Потребителей мы не дадим в обиду. Эти деньги обязательно будут учтены в их расчетах», – рассказал директор «Киевоблгазсбыта» Денис Смулюков

«Купить газ по летней цене может любой. Для этого нужно прийти в районные отделения газсбыта и ​​просто оплатить топливо заранее: по нынешним, летним, ценам. Единственное – за все заказанное нужно оплатить всю сумму сразу! Не дадут газ тем, у кого есть долги. Продают и тем, кто живет в частных домах, и тем, кто в квартирах. Люди обращаются, кто покупает 150 кубов, кто покупает 4 тыс. кубов, по-разному», – рассказала менеджер Татьяна Касюк.

Жительница Вишневого Валентина Козенко узнала об акции от соседа, который газом уже запасся. «Сказал, что надо идти в газовую контору, брать ксерокопию паспорта, кода и по 5 гривен якобы можно купить газ за один куб», – говорит Валентина Козенко.

Если в Киеве возможность купить газ заранее уже есть, то на Луганщине ее обещают в скором времени. «Продавать топливо авансом в Северодонецке начнут через несколько дней. И в облгазе замечают, стоимость за тысячу кубометров в каждом регионе – своя», – пояснил заместитель председателя правления по снабжению и учету газа АО «Луганскгаз» Александр Власов.

«В Луганской области общая цена – газ как товар, услуги распределения, услуги транспортировки и торговая наценка – цена будет составлять 7 тыс., ну там почти 50 грн, я бы посоветовал в первую очередь это сделать тем, у кого частный дом и объемы потребления зимой там 300-400 кубов или даже больше», – уточнил Власов.

И в Донецкой области программа пока не работает. Потому местным поставщикам нужно согласовать документы с Нацкомиссией по коммунальным услугам. Как только это произойдет, обещают в «Донецкоблгазе», купить топливо впрок смогут и жители региона.