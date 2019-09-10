В Мариуполе ЛОР-врач не помог задыхающемуся ребенку, которого привезла «скорая» (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) ЛОР-врач, заведующий отделением, отказался осмотреть задыхающуюся 10-месячную Еву, которую привезла «скорая». Инцидент произошел в городской больнице №4. Новость об этом сразу вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.

Сегодня жизни Евы ничего не угрожает. Однако еще вчера утром она нуждалась в помощи. По словам отца девочки Сергея Балинского, когда дочь начала хрипеть и задыхаться, немедленно вызвали педиатра, а затем – «скорую». С подозрением на инородное тело в дыхательных путях Еву повезли в ближайшее лор-отделение. Однако, по словам Сергея, врач Дмитрий Байрак в помощи отказал, мол до рабочего времени еще полтора часа. «Просто человек, он даже не повернул голову на меня, он даже не смотрел на меня, в мою сторону. То есть, он что-то там изучал в планшете и отвечал мне просто глядя в планшет, даже глядя не на меня. Врачи скорой помощи подошли, говорят: "Ну, что вам стоит посмотреть ребенка?". Он говорит: "Я не буду этого делать". Ну, в итоге я уже, естественно, какая-то злость появилась, все, я говорю: "Послушай, ты можешь посмотреть, ты врач или не врач?". Он сказал: "Я не врач. До 15:00 я не врач"», – рассказал отец Евы.

Сегодня, 10 сентября, у врача было 3 операции. «Мы с 3 часов принимаем ургентную службу, понимаете? И без направления тоже не ложим в отделение, только с направлением педиатра, терапевта. Есть дежурная больница, которая принимает с утра, другая больница, я не знаю, какая больница дежурная, мы не знаем. Они должны были везти ребенка на дежурную больницу до 3 часов. С 3 часов они возят к нам уже, вот так», – объяснила коллега врача Надежда Николаевна.

Журналисты пытались пообщаться с Дмитрием Байраком, но безрезультатно. Свою позицию он высказал в пояснительном письме: «Я был в ординаторской и работал с медицинской документацией (в электронной форме). В это время я услышал крики и в ординаторскую ворвался человек, настроенный агрессивно. Единственное, что он спросил, почему не смотрят его ребенка. Я ответил, что в настоящее время это невозможно, потому что нет ни стерильных инструментов, ни соответствующих условий для осмотра. На это я услышал: "Ты здесь работать не будешь, мой отец – городской хирург"».

По словам исполняющей обязанности главного врача городской больницы №4 Татьяны Овчинниковой, сегодня заведующий лор-отделения написал заявление по собственному желанию. И уже завтра его уволят. «Не выполнил приказ по ургентной отолорингической службе. У нас есть приказы по департаменту, есть приказ по больнице, который гласит, что в рабочие дни ургентная помощь оказывается по месту жительства с 8 до 15, а с 15 уже принимают больных со всего города, а ребенок был нашего района», – сообщила она.

Если бы врач не написал заявление, он получил бы выговор и был уволен с должности заведующего. А ребенку помогли в инфекционном отделении больницы №4.

Источник: ТК «Сигма»