Врачи не верили: Как маленькая Маша из Мариуполя восстанавливается после ранения (Видео)

Маленькая Маша Демченко получила ранения во время обстрела в Мариуполе (Донецкая обл.). Она прошла сложное лечение, а затем длительную реабилитацию. Врачи не верили, что ее поврежденная правая рука будет снова работать, но девочка получила невероятные результаты.

Сейчас Маша радуется последним теплым дням. Ее вдохновляют природа вокруг и отдых. «Можно подумать о чем-то о хорошем... Кем стать, когда буду взрослой и обдумывать поступки», – говорит она.

Девочка хочет стать портнихой, как мама. Яну Демченко радуют такие мечты дочери, а заодно и смущают. Более четырех лет назад мариупольский микрорайон Восточный накрыло снарядами. Яна с дочкой гуляли на улице, когда вокруг разрывались «Грады». Попытка спрятаться в ближайшем магазине спасла жизнь, но не уберегла от ранений. Девочке насквозь пробило осколком руку. «Руку она держала только прямо. Не вниз ни вверх, ни в бок, ни прокрутить ее даже не могла. Слезы градом потекли, там такая рана, а той ручки – ничего. Пусть никто этого не испытает, конечно, никогда в жизни, это страшно», – поделилась мать девочки.

Первым на помощь семье Демченко пришел Фонд Рината Ахметова. Марии предоставили все необходимые лекарства для операции. А после была длительная реабилитация.

В этом году девочка проходит курс восстановления по специальной программе Фонда Ахметова уже в четвертый раз – оздоравливается в киевском санатории «Октябрь». Лечебные процедуры и психологическая помощь дает потрясающие результаты. «Ходила к врачу узнать, как у нас, что у нас. Говорит: "Не могу поверить. Я думал, она, может быть, пальцами будет двигать. А сгибать, крутить ею, работать...". Он не думал, что так получится», – говорит Яна Демченко.

Мария любит гулять по лесу. И на память об удивительном отдыхе хочет смастерить что-то красивое. «Я собираю желуди и листочки, чтобы привезти домой и сделать поделки», – сказала она.

Фонд Рината Ахметова – единственная благотворительная организация в Украине, которая системно реабилитирует раненых детей Донбасса. За все время проведено почти 140 курсов восстановительного лечения.

Источник: ТК «Донбасс»