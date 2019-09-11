В МОН рассказали, когда образовательный омбудсмен и его офис начнут полноценную работу

Образовательный омбудсмен и его офис начнут полноценную работу в начале ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

«Мы сейчас двигаемся по запланированному графику, соблюдая все сроки. В частности, утверждаем штатное расписание. У нас будет 5 человек в юридическом отделе, будет сектор работы с обращениями, сектор нормативно-правовой работы. Мы уже начали работу над предложениями к проекту Закона "О полном общем среднем образовании". Там есть моменты, которые меня как образовательного омбудсмена очень интересуют. Есть вещи и проблемы, которые можно решить только установив новые правила взаимодействия в системе образования, поэтому внесение предложений в законы и нормативные документы мы рассматриваем как один из важных для нас вопросов», – сказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Омбудсмен также отметил, что до ноября его офису необходимо разработать еще очень много внутренних процедур, разработать алгоритмы работы с обращениями, ведь фактически сейчас этого нет.

По словам Горбачева, его офис также планирует ежемесячно делать аналитику по обращениям граждан.

«Мы будем делать аналитику каждый месяц о том, какие обращения поступали, какая тематика, какие пути решения предлагал офис образовательного омбудсмена. И здесь связанный вопрос – построение взаимодействия с министерством, с Государственной службой качества образования. У нас была уже встреча с Нацполицией, они предлагают сделать меморандум о сотрудничестве между образовательным омбудсменом и полицией или ювенальной превенцией, потому что наши вопросы пересекаются. Также планируем встречу с уполномоченным Президента по правам ребенка Николаем Кулебой», – отметил образовательный омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины официально назначил директора школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена.

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