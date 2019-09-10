Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА, Игорем Коломойским. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В Офисе Президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере.

В сообщении также напомнили, что в июне во время форума «Диалог бизнеса и власти» Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса.

Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.