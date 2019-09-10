На Донетчине ребенка насмерть засыпало песком

Сегодня, 10 сентября, в Доброполье (Донецкая обл.) из-за осыпания насыпи песка погиб 2-х летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«10 сентября в 19:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Доброполье в песчаном карьере 2-х летнего ребенка засыпало слоем песка. На место происшествия немедленно выехали спасатели 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели начали с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Читайте также: