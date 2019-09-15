За границу или на неподконтрольный Донбасс: На сколько дней можно выехать переселенцу, не потеряв статус ВПЛ

Возвращение переселенца к покинутому месту жительства и выезд на постоянное место жительства за границу может быть основанием для отмены справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.
Так, об этом сказано в статье 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
«В Законе также указано, что если лицо не сообщило в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту получения справки не позднее чем за 3 дня до дня отъезда, решение об отмене действия справки принимается на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства», – говорится в сообщении.
При этом, в случае наличия у переселенца обоснованных причин для продления срока его отсутствия по месту жительства более 60 дней такое лицо обращается с соответствующим письменным заявлением по месту жительства в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения.
В таком случае срок отсутствия ВПЛ по месту жительства может быть увеличен до 90 дней.
Напомним, что в Украине справку ВПЛ зарегистрированным переселенцам нужно получать отдельно и на несовершеннолетних детей.
Как сообщалось ранее, по мнению главы вновь созданного Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Оксаны Коляды, после того, как переселенцы интегрируются в принимающие громады, они должны отказаться от статуса ВПЛ.
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