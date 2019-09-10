«Общественное ТВ» не поддержало акцию похода своего сотрудника в Луганск

Посещение неподконтрольного украинской власти Луганска в День города 14 сентября группой граждан Украины, среди которых менеджер филиала UA: ДОНБАСС Андрей Шаповалов, является личной инициативой и не поддержана телерадиокомпаней (ТРК) «Общетвенное ТВ», о чем сообщает ТРК.

«Посещение Луганска на День города – собственная инициатива Андрея Шаповалова. Общественный вещатель не организовывает таких акций и не призывает своих работников к участию в них. Телерадиокомпания не оказывает шагов, идущих вопреки с политикой государства на оккупированных территориях, и не поддерживает никакой связи с террористическими группировками, действующими на оккупированных территориях Луганской области. Мы хотим обратить внимание всех участников акции на отсутствие каких-либо гарантий безопасности для их мирного возвращения из неподконтрольных Украины территорий. Команда Общественного обеспокоена желанием Андрея Шаповалова принять участие в упомянутой акции. Мы понимаем желание луганчан можно быстрее вернуться домой, в родной Луганск, однако не можем не принимать во внимание неоправданно высокий риск такой акции в условиях войны», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ТРК не поддерживает эту акцию и призывает участников отказаться от своих намерений.

Напомним, что трое жителей Луганска, вынужденных в 2014 году, с началом российской агрессии, покинуть город, решили вернуться и отпраздновать День города в Луганске – 14 сентября 2019 года.

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