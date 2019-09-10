Украина должна стать незаменимой для НАТО и ЕС, – Кулеба

Украина должна сделать все зависящее для поддержания полноформатного сотрудничества с ЕС и НАТО, и убедить эти организации, вместе с Украиной они будут сильнее. Об этом сегодня, 10 сентября, во время встречи с представителями прессы по итогам второго дня визита в Брюссель заявил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает « Укринформ ».

Именно так он ответил на вопрос издания, планирует ли Украина ставить перед НАТО вопрос о переходе к Плану действий относительно членства, как следующий этап интеграции. « Всему свое время. Сейчас мы говорим о том, чтобы наше сотрудничество с НАТО оставалось динамичным, не имело "просадок" и было максимально полноформатным. Я лично исповедую очень прагматичный подход. Считаю, что мы должны, и в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. мы не должны стучать в закрытую дверь и просить – возьмите нас. мы должны работать таким образом, чтобы они сами поняли, что без нас они слабее, чем с нами», – отметил украинский чиновник.

Он добавил, что как гражданин Украины руководствуется ее Конституцией, где четко указано, какова конечная цель нашей страны в отношении Европейского Союза и Североатлантического альянса.