В СММ ОБСЕ подтвердили гибель и ранение двух женщин в Спартаке

В неподконтрольном украинской власти Спартаке (Донецкая обл.) одна женщина погибла, еще одна получила ранения в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом говорится в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опкбликованном сегодня, 10 сентября.

«В центре для внутренне перемещенных лиц в Донецке (неподконтрольный правительству) наблюдатели видели женщину (57 лет) с бинтовыми повязками и ранами на правой руке. Она была слишком подавлена, чтобы говорить об инциденте, но мать женщины (в возрасте 70–79 лет) рассказала команде СММ, что 8 сентября ее дочь пошла проверить свою квартиру на улице Центральной в н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка) и проходила с подругой через двор на улице, когда наступила на взрывное устройство. По ее словам, устройство сработало, ранив ее дочь и ее подругу, которая умерла», – говорится в отчете.

Напомним, что 8 сентября, в Спартаке произошла детонация неразорвавшегося снаряда. Пострадали две мирных жительницы: одна погибла, вторая получила ранения.