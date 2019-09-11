Как подать или подписать электронную петицию на сайте президента Украины (Инструкция)

С конца августа 2015 года на сайте президента Украины действует раздел «Электронные петиции». Через него любой украинец может подать главе государства свое обращение, предложение, просьбу на любую тему. Как передают «Донецкие новости», по состоянию на сегодня, 11 сентября, в базе зарегистрированы 41 316 петиций.

Чтобы петиция была рассмотрена президентом, она в течение 3-х месяцев должна набрать 25 тыс. голосов (подписей) иных граждан Украины. Ответ на такие обращения будет публичным через сайт президента. Если собрано менее 25 тыс. подписей, то обращение тоже будет рассмотрено, но заявитель получит ответ индивидуально по электронной почте.

Из зарегистрированных с 2015 года 41 316 петиций на данный момент только 59 перешагнули рубеж в 25 тыс. голосов. Из них:

54 обращения рассмотрены и имеют публичные ответы;

2 находятся на рассмотрении;

3 петиции, получившие свыше 25 тыс. подписей, так и не получили ответа. Так, администрация еще Петра Порошенко проигнорировала обращения:

– об освобождении «господина Шокина» с должности главного прокурора Украины (август 2015 г.);

– «О недопущении подавления свободы слова в Украине и применения санкций к вещателям телеканалов "112 Украина" и NewsOne» (октябрь 2018 г.);

– «Прекратить подачу электроэнергии, произведенной в Украине, на временно оккупированную территорию АР Крым» (сентябрь 2015 г.).

Примечательно, что за все годы наибольшее число голосов (60 189 из необходимых 25 000) получила петиция, зарегистрированная всего лишь 22 мая 2019 года. Ее автор – гражданин Максим Безрук– требовал отставку президента Украины Владимира Зеленского. Основными доводами автора были те, что Владимир Зеленский хоть и получил на выборах 73% голосов избирателей, но это было протестное голосование, а значит – в итоге новый президент не имеет такой поддержки. «Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашего немедленной отставки с должности Президента Украины!», – резюмировал Безрук.

В ответ президент Владимир Зеленский перечислил 4 фактора, по которым, согласно Конституции, досрочно прекращаются полномочия президента Украины:

отставка; невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерть.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу… С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года. Поддержка народными избранниками этого законопроекта… позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное – в реальный способ», – ответил Зеленский гражданину Безруку и иным подписантам.

Чтобы подать или подписать электронную петицию президенту, гражданину Украины необходимо пройти несколько этапов.

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Во-первых – зарегистрироваться на сайте. Регистрация состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Для регистрации на первом этапе система запросит от вас:

адрес действующей электронной почты (почтовых систем, разрешенных в Украине, т.е. никаких «Яндексов», Mail.ru и пр.);

пароль (придумываете сами – свыше 8-ми символов, и нельзя использовать только цифры – берите сочетания букв и цифр);

на электронную почту придет письмо с активацией учетной записи, переходим по ссылке, указанной в письме.

Шаг 2. Перейдя по ссылке в письме, мы снова попадаем на сайт президента Украины. Теперь необходимо пройти идентификацию личности. Это можно сделать тремя способами, с помощью каждого система «вытянет» ваши ФИО, пол, e-mail, ИНН:

через электронную цифровую подпись (ЭЦП), если у вас она есть;

с помощью налогового номера (ИНН)

через государственные банки – «ПриватБанк» или «Ощадбанк», если вы имеете банковскую карту одного из данных финучреждений. Выбираете, например, «ПриватБанк», входите в Приват24, и тем самым Система электронных петиций получит доступ к необходимой ей информации.

Дважды регистрироваться нельзя. Один раз получив ваш номер ИНН (одним из трех указанных выше способов), система больше не даст вам возможности регистрации.

Во-вторых – входим в систему.

Шаг 3. С помощью адреса электронной почты и зарегистрированного пароля входим в Базу электронных петиций.

Если Вы видите в верхней правой части свои ФИО, значит, регистрация и вход прошли успешно.

В-третьих – подаем петицию.

Шаг 4. Чтобы подать петицию, необходимо нажать кнопку «Створити петицію» и заполнить все поля:

В-четвертых – подписываем иную петицию.

Для этого возвращаемся на Шаг 3 – на главную страницу раздела «Электронные петиции» – «Триває збір підписів». Проверяем, чтобы в верхней правой части были указаны ваши ФИО. Через систему поиска или просматривая список имеющихся петиций выбираем «понравившуюся». Проверяем в правой колонке, что под данным обращением еще продолжается сбор подписей (Статус: Триває збір підписів) и жмем кнопку «Підписатися». Важно – на этом этапе никаких промежуточных действий не будет (например, система вас не переспросит – точно ли вы готовы проголосовать?), нажатие кнопки – и есть «подпись», отозвать которую будет невозможно! Появится оповещение, что ваш голос учтен. Свою попись можно проверить в разделе «Підписанти».

Еще ряд моментов – как рассматривается петиция:

после подачи петиция не сразу появится на сайте. В течении 2-х дней ее проверяют на соответствие требованиям Закона Украины «Об обращениях граждан». Если все в порядке, петиция публикуется на сайте в подразделе «Триває збір підписів». (Если обращение не соответствует требованиям закона, то автору на электронную почту придет уведомление);

чтобы петиция была рассмотрена президентом, за нее должны проголосовать не менее 25 тыс. граждан. На сбор подписей дается 3 месяца;

если петиция не набрала 25 тыс. голосов, после окончания срока сбора подписей она рассматривается как обычное обращение граждан (т.е. человек получит на нее ответ индивидуально по почте);

если петиция набрала от 25 тыс. голосов:

– она переходит в подраздел «На розгляді». С этого момента на ее рассмотрение дается не более 10-ти рабочих дней;

– ответ на петицию публикуется на странице «З відповіддю», а также направляется в письменном виде автору электронной петиции. В ответе сообщается о результатах рассмотрения затронутых в ней вопросов с соответствующим обоснованием;

– в случае признания целесообразным изложенные в петиции предложения могут быть реализованы президентом Украины путем принятия соответствующего решения. Например, глава государства может предложить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов.

информация о количестве подписей, полученных в поддержку электронной петиции, и сроки их сбора сохраняется на сайте не менее 3-х лет со дня обнародования петиции.

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