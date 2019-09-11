Фанаты «Шахтера» приехали в Донецк, чтобы отпраздновать свадьбу на «Донбасс Арене» (Фото)

Фанаты «Шахтера» Виктория и Андрей Наумчуки приехали из Черкасс в уже военный Донецк, чтобы 14 июня 2014 года отпраздновать свадьбу на «Донбасс Арене». А фотографии этого дня смогли получить лишь спустя почти 5 лет, пишет онлайн-журнал «Свои».

Виктории Наумчук 49 лет, ее супругу Андрею – на 10 меньше. Изначально Андрей жил в Донецке, а Виктория – в Черкассах, куда дончанин приехал на полгода в командировку. Когда проект закончился, Андрей вернулся домой. Но в 2010 году пара решила жить в месте, на родине Виктории.

Между Черкассами и Донецком расстояние – более 550 километров, но пара посещала каждый домашний матч «горняков» на «Донбасс Арене».

Были Наумчуки и на последнем матче «Шахтера», который команда провела на «Донбасс Арене» 2 мая 2014 года. После этого свои домашние игры «горняки» проводили в других городах.

Виктория с Андреем еще раз посетили любимую арену в день своей свадьбы – 14 июня 2014 года. «Свадьбу как таковую не планировали, только роспись. Мы особо не привязывались к дате, но еще осенью 2013-го запланировали расписаться в июне следующего года. Кто же знал, что в это время в Донецке начнется самая настоящая война?», – вспоминает Виктория.

14 июня состоялась официальная роспись в Петровском районном ЗАГСе Донецка, и молодожены направились на «Донбасс Арену».

«Уже почти как месяц стадион не функционировал, но мы заранее позвонили и попросили провести для нас небольшую экскурсию. Нам дали "добро", только когда узнали, что ради этого мы приедем из Черкасс», – продолжает женщина.

Стандартная свадебная церемония на «Донбасс Арене» в довоенное время длилась около двух часов: экскурсия по всему стадиону, посещение кафе и музея, сопровождение фотографа и видеооператора. «Так как в это время в городе шли боевые действия, сотрудник сократил наше пребывание на стадионе до минимума. Мы не настаивали, все понимали. Для нас самое главное – запечатлеть себя на любимой арене. Нас провели в раздевалку, еще пустили в VIP-ложу, на трибуну и поле. Все заняло чуть более получаса, но мы и этому были рады», – делится Виктория.

Когда уже уходили, сотрудник стадиона сказал, что свадебные церемонии они не проводили с середины мая, с тех пор, как «Шахтер» перестал играть тут домашние матчи.

С собой в Донецк Виктория и Андрей никого из родных не взяли, потому что надо было пересекать блокпосты – не хотели рисковать. Единственным «гостем» на церемонии в ЗАГСе и на экскурсии по стадиону был игрушечный крот – символ «Шахтера», которого Наумчуки привезли из Черкасс. «Мы его до сих пор с собой в машине возим, он наш талисман», – отмечает Виктория.

На память о посещении стадиона у семьи остались воспоминания и немного фотографий.

На одной из фото – пара возле своих именных кресел в 125-м секторе, обладателями которых заядлые болельщики стали в начале 2014 года. На креслах – их имена: «Андрей Наумчук», «Виктория Победа» и «Ирка Литва» (дочь Виктории от первого брака).

«Там нас фотографировал мужчина, который взял наши координаты и сказал, что через две недели будут готовы снимки. А потом обстрелы, бомбежки… Мы не рисковали, и в Донецк больше не ездили. О фотографиях уже и думать забыли, когда, представляете, в прошлом году раздается телефонный звонок от того самого фотографа. Он сказал, что все это время хранит наши фотографии, мол, приезжайте и забирайте», – вспоминает Виктория.

Супруги получили снимки полгода назад – пришлось ждать, пока у кого-то из знакомых появится возможность передать их из Донецка.

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