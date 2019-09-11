Мы двое суток боялись уснуть: Мать освобожденного моряка рассказала о встрече с сыном (Фото)

7 сентября капитан-лейтенант, член экипажа катера «Никополь» Сергей Попов вернулся в Украину. Он – один из 24-х уже бывших военнопленных моряков, захваченных Россией в Керченском проливе. Последняя неделя перед освобождением для его матери и родных тянулась дольше, чем все месяцы. Об этом рассказала мать моряка Лилия Попова, пишет онлайн-журнал «Свои».

Сергей Попов родился и вырос в Докучаевске (сейчас – неподконтрольный украинским властям, Донецкая обл.). В 2014 году служил в береговой охране в Крыму, после аннексии переехал в Одессу, перешел во флот. У мужчины – жена и двое маленьких сыновей, сестра, брат, мама.

10 месяцев Попов находился в российской тюрьме после того, как россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Его мать, Лилия Попова, в интернете увидела ролик навала на «Яны Капу». На следующий день позвонила жена командира, затем – адвокат из Крыма. Из Крыма военнопленных перевели в Москву. На суд в Москву мама моряка выехать не могла, так как является военнослужащей. «На одном заседании была невестка, на втором его сестра. Сидели на расстоянии метра два-три от парней. Девчонки поворачивали мобильные, так, чтобы их было видно из "аквариума" и показывали фото детей», – рассказывает Лилия Попова.

Последняя неделя, по ее словам, была длиннее, чем все месяцы вместе взятые. «Нас подняли, собрали за полчаса: "В 7 утра вылет". Мы разбудили детей. Невестка кричит им: "Ура, папа возвращается". И отбой. И мы двое суток боялись уснуть. Глаза пекут, голова отключается, а ты смотришь на телефон: "А вдруг придет СМС, что они прилетят ночью"», – делится женщина.

«Наконец, в пятницу (6 сентября – ред.) позвонила омбудсмен (Людмила Денисова – ред.): "Будьте готовы". И теперь я до последнего не верила, не звонила на работу, не отпрашивалась. Только когда вылетел самолет в Киев, попросила подменить меня», – сообщила Лилия Попова.

Встречали военнопленных у трапа самолета. «Кто-то кричит: "Таня Попова! Мужа забери!". У меня слез не было, крик в горле застрял», – рассказывает мать освобожденного военнопленного.

Дети думали, что папа в море. «Мы врали, что папа в командировке, что нет запчастей, что они не могут в море отремонтировать корабль», – говорит Лилия Попова.

7 сентября сыновья его наконец увидели. «Почему тебе так долго не привозили запчасти? Почему ты стал другим?», – спрашивали мальчики.

Сергей Попов потерял в весе – с 97 кг до 72-х. «Худой, бледный. Появились морщины. В глазах растерянность», – рассказывает его мать.

Оба сына не отходят от папы, висят на нем.

Сейчас моряков в Киеве осматривают врачи. Через несколько дней Попов собирается вернуться в Одессу.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину.

Читайте также: