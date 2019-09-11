Его услуги больше не нужны: Трамп уволил Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Об этом американский лидер написал в своем Twitter во вторник, 10 сентября.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации», – заявил Трамп.

«Я попросил Джона об его отставке, которая была подана мне сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности», – добавил президент США.

Как сообщалось ранее, в конце августа советник по вопросам нацбезопасности президента США Джон Болтон посетил Киев. Во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался широкий круг вопросов, в том числе оказание военной помощи Украине, расширение Нормандского формата и урегулирование конфликта на Донбассе, а также подготовка к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Джон Болтон также обсуждал урегулирование конфликта на Донбассе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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