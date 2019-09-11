Сводка из зоны ООС за 10 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов НВФ четверо военнослужащих из состава Объединенных сил были ранены, еще двое получили боевые травмы. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Катериновки – из автоматического гранатомета;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из миномета калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Майорска – из миномета калибром 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из ручных противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 12 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 123 единицы. Под огнем оказались поселки Старомихайловка и шахты "Трудовская" на западе Донецка; поселки Крутая Балка и Минеральное в окрестностях Ясиноватой; поселок Зайцево на севере Горловки; Докучаевск; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также уверяют, что «огнем повреждены и уничтожены 4 дома в Донецке и Горловке».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское и Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, а также из крупнокалиберного пулемета».