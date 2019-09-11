Тейлор пояснил, когда США и Британия присоединятся к переговорам «нормандской четверки»

Вопрос расширения переговоров в Нормандском формате относительно ситуации на Донбассе возможен при условии, что нынешние стороны переговоров – Украина, Россия, Германия и Франция – не смогут достичь результатов. Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор в интервью «Голосу Америки».

«Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий Нормандский формат, "нормандская четверка" не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе. Вот уже 5 лет продолжается работа над Минскими договоренностями, 5 лет действует Нормандский формат. И если это может принести результаты – прекрасно. Если же результатов не будет – то я так думаю, может появиться просьба о появлении других участников, таких как Соединенные Штаты и Великобритания», – сказал Тейлор.

«Соединенные Штаты и Британия очень заинтересованы в том, чтобы помочь всем сторонам, особенно Украине, найти мирное решение по Донбассу. Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. (Советник президента США по национальной безопасности) Джон Болтон был здесь в Киеве и был разговор именно об этом. И он сказал буквально то же самое: если народ Украины захочет, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую возможность», – добавил Тейлор.