Россия возвращается к «сталинским тройкам»: Юрист о ситуации в РФ

Российские власти опасаются своих граждан, несогласных с политикой Кремля и выходящих на митинги, а потому ускорили процесс арестов неугодных. Об этом рассказал адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов.

«В самой России внутри ситуация только ухудшается. Это видно по ситуации, связанной с местными выборами [в Москве]. Ноу-хау российских властей – это теперь ускоренные уголовные дела. Фактически они возвращаются к формату "сталинских троек". Раньше, когда человека задерживали, какое-то время шло следствие, несколько месяцев, потом суд. Адвокат за это время может собрать какие-то доказательства и попытаться его в суде защитить», – сказал он.

По его словам, в ходе массовых протестов в Москве обвинения задержанных «расследовали» ускоренными темпами. «Два дня расследование, два дня ознакомление, два дня суд – и человек получает несколько лет лагерей. Например, помощник Виктории Ивлевой – Константин Котов очень много помогал [украинским] морякам, приносил им передачи. Буквально на прошлой неделе он получил 4 года тюрьмы по так называемой "дадинской статье" (по совокупности административных нарушений законодательства о проведении митингов). Это не грабежи и убийства, а просто человек реализовывал свое право на митинг», – сообщил Полозов.

«За три административных протокола он получил три года колонии. С момента, когда его задержали, и до момента, когда ему вынесли приговор, прошло 6 дней. Это как раз возвращение к формату "сталинских троек", когда людей моментально, в течение одного дня, отправляли на 10 лет, не разбираясь – есть его вина или нет», – добавил юрист.

Адвокат также рассказал, что в России продолжают уголовное дело против освобожденных украинских моряков, а украинские власти – вести переговоры с РФ об этом.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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