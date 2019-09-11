Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября: Проезда ожидали 280 авто

Сегодня утром, 11 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 40,6 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 9790 человек и 1070 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8470 человек и 1475 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8355 человек и 1465 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3575 человек и 780 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 10495 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/50;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Максим: «6:56. "Каргилл" – много, но вышел военный и большую часть перевозов развернул, все поехали в Еленовку, пропускают каждые 15 минут»;
- Максим: «7:25. "Каргилл": движение хорошее, стали в 4 утра в льготу, уже на блоках, каждые 10-12 минут протяжка».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Serge: «7:12. Еленовка в сторону Украины, машин много. Движение очень слабое. Стоим с 4 утра, еще даже не проехали вагон регистрации»;
- Serge: «8:01. В Еленовке как было взяточничество, так и осталось. Суперльгота прет постоянно, не стесняясь. Ничего не меняется»;
- Serge: «8:18. В Еленовке достаточно большая очередь. Но движение пошло».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Stanislav: «8:30. Октябрь в Мариуполь до камышей. Льгота 18 авто».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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