Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября: Проезда ожидали 280 авто

Сегодня утром, 11 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 40,6 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9790 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8470 человек и 1475 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8355 человек и 1465 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3575 человек и 780 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10495 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Максим: «6:56. "Каргилл" – много, но вышел военный и большую часть перевозов развернул, все поехали в Еленовку, пропускают каждые 15 минут»;

Максим: «7:25. "Каргилл": движение хорошее, стали в 4 утра в льготу, уже на блоках, каждые 10-12 минут протяжка».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Serge: «7:12. Еленовка в сторону Украины, машин много. Движение очень слабое. Стоим с 4 утра, еще даже не проехали вагон регистрации»;

Serge: «8:01. В Еленовке как было взяточничество, так и осталось. Суперльгота прет постоянно, не стесняясь. Ничего не меняется»;

Serge: «8:18. В Еленовке достаточно большая очередь. Но движение пошло».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Stanislav: «8:30. Октябрь в Мариуполь до камышей. Льгота 18 авто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.