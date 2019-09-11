В Мариуполе иномарка сбила мотоциклиста (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) водитель иномарки спровоцировал ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом сообщил очевидец происшествия.

Авария произошла во вторник, 10 сентября, в районе улицы Казанцева. По информации очевидца, водитель автомобиля марки «Hyundai» проехал на красный сигнал светофора, где на пешеходном переходе сбил водителя мотоцикла. Пострадавший был госпитализирован. На месте аварии работали сотрудники патрульной полиции.

Источник: MRPL.city

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