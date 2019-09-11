Изымают арбузы, мед, лекарства: На Донбассе остаются проблемы с товарами на КПВВ

На Донбассе остаются проблемы с провозом товаров через контрольно-пропускные пункты въезда / выезда (КПВВ) из-за того, что до сих пор нет порядка с утвержденным списком запрещенных к перемещению предметов. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Мы продолжаем получать обращения от людей. При любом пересечении границы в любой стране мира есть список запрещенных товаров. Понятно, что нельзя оружие, наркотики. Подакцизные товары и ликероводочные изделия нельзя больше определенного количества на человека провозить. У нас же МинВОТ был утвержден список разрешенных к проводу товаров [через КПВВ], и эта проблема выросла в то, что в этом списке многое не учтено», – сказал он.

«Одни люди обращались к нам по поводу того, что у них изымали арбузы, потому что они не внесены в список разрешенных ягод. Другие люди обращались, потому что мед не занесен в разрешенные товары. Были прецеденты, когда эти товары изымались», – продолжил Каплин.

Волонтер подчеркнул, что гораздо проще, чтобы не забыть ничего разрешенного, прописать в порядке и утвердить список запрещенных товаров, которые нельзя провозить. «Также очень остро стоит вопрос с медикаментами. У нас были обращения. Несколько случаев мы решали в ручном режиме вместе с командованием операцией Объединенных сил, когда люди возвращались на неподконтрольную украинской власти территорию с подконтрольной с медикаментами, которые им жизненно необходимы для лечения», – отмечает правозащитник.

«У нас был ребенок, которому Луганская областная государственная администрация выделила медикаменты на диализ, который нужно было делать до конца года – три тонны этих медикаментов, а на КПВВ "Майорское" автомобиль, на котором их везли, был задержан Пограничной и Фискальной службами в связи с тем, что в порядке написано, что нельзя провозить более 5 упаковок лекарств, хотя это жизненно необходимые медикаменты, без которых человек просто умрет», – привел пример Каплин.

Также он считает, что украинская сторона должна снять ограничения на провоз товаров украинского производства на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. «Мы также направляли обращение, что с украинской стороны должны быть сняты ограничения на провоз украинских товаров. В том, что украинские товары ввозятся на неподконтрольные территории, нет ничего плохого. Наш товаропроизводитель от этого будет только зарабатывать деньги», – резюмировал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска».

Напомним, согласно приказу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) № 39 от 24.03.2017, который действует в настоящий момент, один человек один раз в сутки через линию соприкосновения может провезти (кроме личных вещей и подакцизных товаров):

товаров суммарной стоимостью до 10 тыс. грн;

товаров суммарным весом до 75 кг.

В этом же приказе приведен перечень товаров, которые можно перевозить через украинские контрольные пункты въезда-выезда (см. «Что и сколько можно провозить через линию разграничения в 2018 году».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить процедуру провоза товаров через линию соприкосновения на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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