В соцсети показали зооуголок на рынке в Луганске (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на Центральном рынке можно приобрести животных. Как выглядят торговые ряды, где можно приобрести питомца, показал гражданин России Сергей Борисов, посетивший рынок.

«Пройдемся по зооуголку на рынке, посмотрим, что там продают», – отметил россиянин.

На торговых рядах на продажу были выставлены аквариумные рыбки, хомячки разных пород, кролики, попугаи. В продаже также есть корм для животных, аквариумы, домики, клетки и прочие приспособления для владельцев животных.

Напомним, ранее россиянин показал цены на одежду в Луганске, цены на овощи и фрукты, а также рассказал о стоимости мяса на рынке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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