Путин пытается «разменять» Крым на Донбасс, – эксперт

Президент России Владимир Путин пытается «разменять» Крым на Донбасс, именно на это нацелена его внешняя политика. Такое мнение высказал адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов.

«Совершенно очевидно, что вопрос санкций для Кремля остается болезненным и острым. Путин был вынужден выполнить решение трибунала в части освобождения моряков. В настоящий момент приказ трибунала до конца не выполнен. Россияне не передали захваченные корабли, а трибунал обязал их это сделать. За неисполнение предусмотрены достаточно жесткие санкции», – сказал он.

«Путин пытается каким-то образом взаимодействовать с Западом в таком контексте: "Давайте мы попробуем перезагрузить Минский процесс, вот пришел новый президент Зеленский, может быть мы о чем-то с ним договоримся". Здесь уловка российских властей на поверхности – они пытаются разменять Крым на Донбасс», – считает Полозов.

По его мнению, ради этого Кремль готов пойти на компромиссы по Донбассу. «Они к этому идут. То есть они готовы пойти на некоторые уступки, связанные с Донбассом, с гуманитарными вопросами возвращения военнопленных с одной лишь целью – чтобы по результату Крым остался за скобками всех переговоров, чтобы о Крыме вопрос не поднимался», – резюмировал юрист.

Правозащитник сообщил, что российские власти опасаются своих граждан, несогласных с политикой Кремля и выходящих на митинги, а потому ускорили процесс арестов неугодных. Адвокат также проинформировал, что в России продолжают уголовное дело против освобожденных украинских моряков, а украинские власти – вести переговоры с РФ об этом.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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