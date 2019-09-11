Ударила двумя ножами: На Донетчине вынесли приговор женщине, которая чуть не убила мужа-ревнивца

На Донетчине объявили приговор женщине, которая ударила ревнивого мужа сразу двумя ножами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Приговор огласил Краматорский городской суд.

В пресс-службе напомнили, что 11 июня 35-летняя женщина находилась дома вместе с гражданским мужем.

«На почве ревности и совместного распития алкогольных напитков пара поссорилась, и хозяйка, не найдя более действенных аргументов для отстаивания своей точки зрения, схватила два кухонных ножа и в ответ на нецензурную брань, одним из них ударила своего собеседника в грудную клетку слева, а вторым – дважды в грудную клетку справа. С проникающими ранениями грудной клетки с повреждением диафрагмы, брюшной полости и печени, гемотораксом и в состоянии травматического шока 45-летнего ревнивца срочно доставили в больницу и прооперировали», – рассказали в пресс-службе.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения) УК Украины, и объявил приговор – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.