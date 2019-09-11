Жуткая гибель ребенка на Донетчине: В полиции рассказали о происшествии

Гибель двухлетнего ребенка под слоем песка в песчаном карьере в Доброполье (Донецкая обл.) квалифицирована как несчастный случай. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Сообщение о происшествии поступило от диспетчера ГСЧС в дежурную часть Добропольского отделения полиции вчера (10 сентября, – ред.) около 20:16. Предварительно установлено, что 46-летний мужчина, вместе со своим 2-летним сыном и еще тремя детьми пришли в карьер чтобы набрать песок. Вдруг обвалился большой слой песка и засыпал ребенка», – рассказали в полиции.

На место происшествия вызвали спасателей, которые сразу начали проводить раскопки для поиска ребенка.

«В результате поисковых работ мальчика нашли и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи". К сожалению, ребенка спасти не удалось. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины», – отметили в пресс-службе.