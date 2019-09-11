Иду к машине, и у меня по щекам слезы: Правозащитница рассказала, как через КПВВ не пропустили игрушки (Фото)

Через линию разграничения на Донбассе, согласно Приказу 39, сотрудники Госпогранслужбы не пропускают товары, которых нет в перечне разрешенных. В том числе – детские игрушки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая.

Правозащитница рассказала о ситуации с пожилым мужчиной Александром, который в Старобельске (Луганская обл.) купил своему внуку подарок – детский танк на пульте. «Однако, внук на временно оккупированной территории, в Краснодоне (после переименования – Сорокино, – ред.). Я встретила Александра, когда он почти сквозь слезы говорил с пограничником, а потом пошел искать, кому бы подарить игрушку на КПВВ "Станица Луганская"», – сообщила она.

Дворецкая привела слова мужчины. «Черт меня дернул купить ту игрушку за 600 грн, а мог бы там купить за 800 руб. (304 грн по местному курсу на 11.09.2019 – ред.). Но хотел порадовать и приехать не с пустыми руками. Вот теперь ни подарка, ни денег», – сказал Александр.

У пожилого мужчины дрожали руки, возможно, повысилось давление.

Старший фискал объяснил правозащитнице, что Приказ 39 не содержит игрушек в перечне разрешенных товаров, поэтому игрушки пропускать запрещено. «Я вынуждена вернуться к Александру и сказать, что он не может перевезти игрушку. Если вы что-то и знаете о "линии разграничения", то она именно здесь. Между дедом Сашкой и его подарком внуку. Эти 8 км от Станицы Луганской до начала оккупированного Луганска кажутся вечными и несправедливыми», – рассказывает Александра Дворецкая.

«Если мы и хотим показать разорванные связи – то они в этой истории, где дед Саша с подконтрольной Украине территории с желто-голубым флагом может привезти только повышенное давление, пустую сумку, разочарование и отсутствие человеческого отношения, потому что: Приказ 39. Приказы, конечно, надо выполнять», – добавляет она.

Правозащитница обещает Александру, что в Порядок пересечения обязательно внесут изменения, и скоро, а пока можно сохранить игрушку в офисе «Восток-SOS». «Записываю его номер, а он мой на листочке. Молча и доверчиво отдает самое ценное, что есть в его сумке. Я иду к машине и у меня по щекам слезы», – делится Дворецкая.

Через полтора часа она приносит еще одну игрушку – коробку с детской кухней, которую женщина Людмила везла для внучки в Луганск. «Но – Приказ 39. Цена – 800 грн. Я уже не плачу, действие по алгоритму, записываю ее номер и даю свой. Опять обещаю, и извиняюсь. Не за себя, за украинскую власть», – пишет правозащитница.

«Мы много жалуемся на возможность "поддержки боевиков", когда говорим о пенсионных выплатах для жителей оккупированных территорий, но почему-то делаем все, чтобы люди везли на оккупированную территорию не наши товары, за которые уплачены налоги, которые создают рабочие места, а деньги. И еще, кроме денег, везли немного ощущения, что действительно их за людей никто не считает», – добавляет она.