Как переселенцы относились к предыдущим властям и выборам в Украине, – опрос

Социологи выяснили, как переселенцы оценивали уровень демократии в Украине накануне президентских и парламентских выборов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала старший координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова.

«Только 22% ВПЛ абсолютно согласны с тем, что не имеет значения, как они проголосуют – от этого ничего не изменится. 33% ВПЛ скорее согласны с этим вопросом. К сожалению, 41% ВПЛ считают, что политики не понимают таких людей как они», – сказала она.

«20% ВПЛ были готовы голосовать на выборах президента Украины в 2019 году. Насколько мы знаем о реальной ситуации, не более 1% ВПЛ смогли реализовать свое избирательное право», – сообщила Пашкова.

Согласно опросу, в начале 2019 года больше всего переселенцы были ознакомлены с работой таких органов власти:

Верховная Рада Украины – 60%;

Кабинет министров Украины – 50%;

Министерство социальной политики Украины – 52%.

«Несмотря на то, что с работой Верховной Рады Украины переселенцы были знакомы больше всего, доверие к ней на тот момент было наименьшим и составляло всего 2%, то же самое с Кабинетом министров Украины – 2%, к Администрации президента – 5%», – отметила эксперт.

Наивысший уровень доверия к органам власти в начале 2019 года был таким:

Объединенный оперативный штаб ВСУ – 14%;

Государственный реестр избирателей – 10%

Министерство внутренних дел Украины – 10%;

Государственная пограничная служба Украины – 9%;

Государственная фискальная служба Украины, СБУ, ЦИК – по 7%;

Органы местного самоуправления – 6%.

*Опрос был проведен международной компанией IFES среди переселенцев в феврале-марте 2019 года при поддержке правительства Великобритании. Цель опроса – проанализировать и оценить ситуацию с избирательными правами и общественной активностью внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Были опрошены 2063 переселенца по месту их проживания. Аналогичные опросы среди ВПЛ компания проводит на протяжении 3-х лет.