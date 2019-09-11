Назначен новый главный военный прокурор Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором. Ранее, 10 сентября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность», – сказано в сообщении.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности «Правоведение». До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а с 2014 года – заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.