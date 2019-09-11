На Донетчине мужчина нашел сумку с тротилом и боеприпасами (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) полиция изъяла сумку с боеприпасами и тротилом. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«10 гранат, более тысячи патронов, шесть тротиловых шашек и взрыватели находились в сумке, оставленной на улице на окраине города. Сейчас угроза нейтрализована», – сообщили в полиции.

Отмечается, что взрывоопасную находку сделал местный житель, который и сообщил в полицию.

«На месте работала следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции. Расстояние до жилых домов – около километра. Правоохранители обеспечили безопасность во время обследования находки. Боеприпасы и взрывчатка изъяты работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для дальнейшей утилизации», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В полиции также отметили, что с начала года правоохранители Донетчины изъяли 537 гранат, 112 единиц огнестрельного оружия и 80 кг взрывчатых веществ.