У владельцев отберут землю вблизи КПП «ДНР» в Еленовке: Пушилин подписал «указ»

«Глава ДНР» Денис Пушилин распорядился «экспроприировать» у физических лиц принадлежащие им земельные участки, расположенные в районе КПП «Еленовка». Соответствующий «указ» 10 сентября опубликован на местных интернет-ресурсах.

«Временно, до прекращения действия обстоятельств, связанных с необходимостью размещения пункта пограничного и таможенного контроля, изъять для государственных нужд земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц, согласно приложению 2 к настоящему указу с возмещением таким лицам причиненных убытков (реквизиция)», – говорится в тексте.

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