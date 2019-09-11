Разоблачен пропагандист, распространявший фейки о ситуации на Донбассе

В Днепропетровской области пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду и фейки о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, житель города Терновка в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы.

«Пропагандист, выполняя задания своих российских кураторов за обещанное денежное вознаграждение также распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действий украинской власти», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что аналогичные факты деструктивного информационно-психологического воздействия на жителей Украины через социальные сети были обнаружены оперативниками ранее в Одесском, Сумском и Луганском регионах.

«Анализ полученных данных показывает, что привлечение российскими спецслужбами именно граждан Украины к проведению специальных информационных акций позволяет создать эффект действительности благодаря использованию учетных записей в социальных сетях реальных лиц, а также адаптации антиукраинских материалов для конкретного региона непосредственно его жителем. Выявленные меры деструктивного информационного воздействия в большинстве случаев проводятся в сочетании с фейковыми публикациями в подконтрольных РФ СМИ или заявлениями так называемых "лидеров общественного мнения" с искажением подлинных фактов», – информируют в СБУ.

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