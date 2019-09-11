Эксперты выяснили мнение переселенцев об участии в местных выборах

В начале 2019 года всего 15% переселенцев заявили, что голосование на местных выборах для них очень важно, еще 34% отметили, что важно в какой-то мере. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала старший координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова.

«Этот процент больше того количества ВПЛ, которые готовы голосовать на выборах. Даже если ВПЛ не готовы прийти на голосование на местных выборах, большинство из них считают, что такая возможность у них должна быть. Не важно – воспользуются они этой возможностью или нет», – отметила она.

Согласно результатам опроса, очень важно голосование на выборах для 12% переселенцев в Донецкой области и для 10% ВПЛ в Луганской области, важно в какой-то мере – 26% и 30% соответственно.

Наиболее высоко оценили важность местных выборах ВПЛ в следующих географических зонах:

Запорожская область – 33%;

Днепропетровская область – 29%;

Западная Украина – 26%;

Киев – 25%;

Центральная Украина – 23%.

Эксперт сообщила, что у переселенцев спросили, за кого они будут голосовать на местных выборах – за кандидата из региона, где они сейчас проживают, или за кандидата из их родного региона. «18% ВПЛ целиком согласны проголосовать за депутатов, которые представляют их новую громаду, в которую они переселились. 27% ВПЛ частично согласны проголосовать за депутата в новой громаде, а 11% ВПЛ согласны проголосовать за депутатов из родной громады», – рассказала координатор проектов IFES в Украине.

«На 9% есть разница среди переселенцев, которые хотят избирать депутатов в той новой громаде, куда они переселились», – добавила Пашкова.

*Опрос был проведен международной компанией IFES среди переселенцев в феврале-марте 2019 года при поддержке правительства Великобритании. Цель опроса – проанализировать и оценить ситуацию с избирательными правами и общественной активностью внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Были опрошены 2063 переселенца по месту их проживания. Аналогичные опросы среди ВПЛ компания проводит на протяжении 3-х лет.

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