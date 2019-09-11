Стало известно, сколько переселенцев в Украине считаются безработными

В Украине по состоянию на 1 сентября 2,5 тысячи переселенцев из Донецкой и Луганской областей имеют статус безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости. Об этом сообщили в Государственном центре занятости, сегодня, 11 сентября, передает «112.ua».
«По состоянию на 1 сентября статус безработного имели 2,5 тысяч человек из числа внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей, из них 1,8 тысяч получают пособие по безработице», – говорится в сообщении.
По данным службы, в настоящее время самый высокий уровень безработицы сохраняется в Луганской (15,3%), Донецкой (14,1%), Волынской (12,3%) областях.
Напомним, переселенцы, которые не уволились с работы, но не могут продолжать работу по прежнему месту жительства, могут получить статус безработного и получать пособие по безработице.
Как сообщалось ранее, ВПЛ при содействии Государственной службы занятости могут одноразово получить ваучер на переподготовку, подготовку на следующем образовательно-квалификационном уровне, специализацию, повышение квалификации в учебных заведениях или у работодателя. При этом необходимо отвечать определенным требованиям.
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