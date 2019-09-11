Украинская сторона в СЦКК сообщает о грубом нарушении «режима тишины» на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе участники незаконных вооруженных формирований грубо нарушили договоренности о перимирии. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
«Вооруженные формирования РФ, нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня, коварно 10 сентября совершили обстрелы в районе населенных пунктов Новотошковское и Майорск, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. В общем противник выпустил 9 мин», – говорится в сообщении.
«Украинская сторона СЦКК сообщила о вышеуказанных фактах представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призвала зафиксировать их. Также указала на то, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают грубо нарушать установленный режим тишины», – добавили в ведомстве.
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