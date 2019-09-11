Меркель рассказала о подготовке встречи лидеров «нормандской четверки»

По организации встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшие недели ведется подготовительная работа. Об этом сегодня, 11 сентября, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает российское издание «ТАСС».

«Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины», – сказала Меркель.

«В последние недели достигнут первый небольшой прогресс», – отметила канцлер, указав, что это произошло «с тех пор, как президент [Украины Владимир] Зеленский заступил на свой пост».

Меркель выразила надежду на то, что удастся продвинуться вперед в реализации Минских договоренностей. «И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса», – подчеркнула Меркель.