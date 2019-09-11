Искореженные машины и травмированный водитель: На Донетчине произошло очередное ДТП (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) в результате столкновения двух легковых автомобилей травмировался 33-летний мужчина. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Вечером минувшего дня в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц Покровска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106, совершая обгон другого транспортного средства, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем "Фольксваген". В результате столкновения водитель "жигулей" получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области

По данному факту правоохранителями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.