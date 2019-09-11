В Северодонецке будут судить депутата и ОПГ, занимавшихся отмыванием денег

На Луганщине в суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Северодонецкого горсовета и еще трех участников организованной преступной группы, которые завладели бюджетными средствами на сумму более 1,3 млн грн. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в завладении бюджетными средствами путем обмана с использованием фиктивного предприятия, завершено.

Так, депутату Северодонецкого городского совета и еще трем жителям Северодонецка предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное организованной группой, что нанесло крупный материальный ущерб другим юридическим лицам);

ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в особо крупных размерах, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (совершение действий, направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой).

«Депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой, используя фиктивное предприятие, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли зданий учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели более 1,3 млн грн бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали», – сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что данная схема действовала на протяжении 2016 года и была разоблачена сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«Во время следствия в отношении всех участников преступной группы избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 307 тыс. 360 грн каждому», – добавили в ведомстве.

Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.