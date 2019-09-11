«Дипломатическое войско»: Зеленский познакомился с коллективом МИД Украины (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра иностранных дел Вадима Пристайко коллективу дипломатического ведомства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», мероприятие прошло сегодня, 11 сентября, в МИД Украины.

«Вы знаете прекрасно, что происходит в нашей стране и за ее пределами. Одна из главных войн – это дипломатическая война. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы каждый день, с утра до вечера, а иногда и ночью, это правда, действительно защищаете Украину, наши границы», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что доволен работой Вадима Пристайко, в частности, в должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. «Я с ним работаю около 4-х месяцев. Я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения и сложные разговоры. Были очень сложные звонки с очень сложными людьми и нам нужно было решать за одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал», – заявил Зеленский.

«Уверен, что под его руководством МИД Украины и наша дипломатия, хоть она и на высоком уровне, выйдут на еще более высокий уровень благодаря каждому из вас, и особенно новому министру», – добавил президент.

В свою очередь глава МИД Вадим Пристайко отметил, что сегодня у здания украинского дипломатического ведомства собралась лишь часть «дипломатического войска». «Это те, кто находятся в "тылу". Все остальные – на "передовой". Нас примерно вдвое больше на "передовой". Ваше войско обученное, дисциплинированное, опытное и готово к применению – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Пожалуйста, рассчитывайте на нас. Мы благодарны за внимание и уважение к нашему ведомству. Мы ценим все, нам больше ничего не нужно», – заявил Пристайко.

Фото: пресс-служба президента Украины

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко, 29 августа. Его кандидатуру поддержали 310 народных депутатов.

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