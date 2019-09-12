Как переселенцы поддерживают связи с неподконтрольным Донбассом, – опрос

Большинство переселенцев продолжают поддерживать связи со знакомыми и родственниками на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала старший координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова.

«Несмотря на то, что все ВПЛ все больше интегрируются в новых громадах, они продолжают поддерживать связи со своим домом, со своими родственниками и друзьями, которые проживают на неподконтрольной украинскому правительству территориях. 81% ВПЛ разговаривают и контактируют со своими родственниками, которые остались там», – сказала она.

«79% ВПЛ общались с соседями или знакомыми, которые остались на неподконтрольных Украине территориях. 63% ВПЛ проведывали свой родной дом или населенный пункт, в котором проживали до начала конфликта. И до сих пор 5% ВПЛ каким-то образом поддерживают бизнес, который у них был до того, как они переехали», – сообщила Пашкова.

По ее словам, эти показатели почти не изменились в сравнении с прошлым годом. «Не важно, сколько времени прошло с начала переселения, ВПЛ остаются достаточно привязанными к своим бывшим домам. Их волнует жизнь их родственников, друзей. Их также волнует их имущество, и, думаю, волнует судьба тех территорий, которые они покинули – что будет там дальше», – отметила старший координатор проектов IFES в Украине.

Эксперт рассказала, что 43% ВПЛ интегрировались в новой громаде и не планируют менять свое место проживания. При этом все меньше переселенцев планируют возвращаться на Донбасс даже после окончания вооруженного конфликта.

Социологи также выяснили, что с годами все больше переселенцев позитивнее относятся к новым громадам и их жителям, куда они переехали.

*Опрос был проведен международной компанией IFES среди переселенцев в феврале-марте 2019 года при поддержке правительства Великобритании. Цель опроса – проанализировать и оценить ситуацию с избирательными правами и общественной активностью внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Были опрошены 2063 переселенца по месту их проживания. Аналогичные опросы среди ВПЛ компания проводит на протяжении 3-х лет.

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