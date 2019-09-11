Их встретят с хлебом-солью: Тука прокомментировал намерение троих известных украинцев посетить Луганск

Троих мужчин, решивших отправиться на День города в неподконтрольный украинским властям Луганск, в «ЛНР» встретят с хлебом-солью и будут играть в «народную дипломатию». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«3-е молодых людей решили создать некий информповод: "Мы идем в Луганск". Все трое – жители Луганска. Все трое вынуждены были покинуть оккупированный город», – написал Тука.

Экс-замминистра напомнил, что Андрей Шаповалов – это бывший глава облТРК, Антон Волохов и Денис Денищенко – нынешние чиновники. «По ту сторону уже раздается: "На подвал их", "Ждем на подвале"... Меня интересует, кто инициатор и кто позволил?», – пишет Георгий Тука.

Он считает, что «специалисты сделают совершенно иначе: встретят с хлебом-солью, угостят кофе, сделают картинку ... под названием "а поговорить-2" и начнут играть в т.н. "народную дипломатию"».

Тука также отметил, что «идеологом» этой поездки, по его информации, является Денищенко.

Напомним, что трое жителей Луганска, вынужденных в 2014 году, с началом российской агрессии, покинуть город, решили вернуться и отпраздновать День города в Луганске – 14 сентября 2019 года.

Также сообщалось, что «Общественное ТВ» не поддержало намерение своего сотрудника попасть в Луганск.

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