В Лисичанске проверили пассажироперевозчиков: Какие нарушения выявили

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные полицейские совместно с сотрудниками «Укртрансбезпеки» проверили пассажироперевозчиков. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что граждане жаловались на систематические нарушения ПДД водителями маршрутных транспортных средств вблизи рынка на ул. Сосюры.

«Во время проведения отработки в этом районе патрульные обнаружили ряд нарушений со стороны пассажироперевозчиков. Частыми из них стали: использование технически неисправных автомобилей с повреждениями и разрывами шин, без подголовников и с неработающими аварийными выходами. Перевозка людей в транспорте с такими техническими неисправностями может привести к авариям с тяжелыми последствиями», – рассказали в патрульной полиции.

Также, инспекторы привлекли к ответственности механика автотранспортного предприятия, осуществившего выпуск неисправных автомобилей на линию и вынесли в отношении него постановление по части 1 статьи 128 КоАП.