«Деньги за работу»: Переселенцам предлагают временное трудоустройство

В Киеве пространство поддержки «Каритас Киев» приглашает переселенцев к участию в программе временного трудоустройства «Деньги за работу». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что этот формат работы дает возможность восстановить утраченный или сформировать новый профессиональный опыт на локальных рынках труда и выполнения общественно значимых работ для развития местной громады.

Условия участия в программе:

период выполнения работ: сентябрь-ноябрь 2019 года.

продолжительность – 1-3 месяца.

Приоритет будет предоставляться кандидатам на трудоустройство лицам, готовым выполнять общественно значимую работу, среди переселенцев и местных жителей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, по следующим критериям уязвимости:

представители многодетных семей;

одинокие родители (мать отец), которые воспитывают несовершеннолетних детей;

люди с инвалидностью III группы, которые не имеют ограничений здоровья для выполнения физической работы;

лица, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

«Основная локация программы – город Киев. Отдельно будет рассматриваться возможность создания условий для участия кандидатов из других населенных пунктов Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областей», – отмечают организаторы.

Важно! Участники программы не должны находиться на учете в Государственной службе занятости и получать пособие в связи с временной нетрудоспособностью.

Работники будут получать компенсацию за участие во временных работах в размере 3 278,69 грн (в т. ч. удержания). Оплата – ежемесячно.

По всем вопросам о работе этой программы можно проконсультироваться по телефонам:

(050) 380-99-28;

(050) 380-99-84.

Отбор участников будет проходить по результатам собеседований со специалистами Кризисного центра «Каритас» по адресу: г. Киев, ул. Микитенко, 7Б.