«Деньги за работу»: Переселенцам предлагают временное трудоустройство

В Киеве пространство поддержки «Каритас Киев» приглашает переселенцев к участию в программе временного трудоустройства «Деньги за работу». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что этот формат работы дает возможность восстановить утраченный или сформировать новый профессиональный опыт на локальных рынках труда и выполнения общественно значимых работ для развития местной громады.
Условия участия в программе:
- период выполнения работ: сентябрь-ноябрь 2019 года.
- продолжительность – 1-3 месяца.
Приоритет будет предоставляться кандидатам на трудоустройство лицам, готовым выполнять общественно значимую работу, среди переселенцев и местных жителей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, по следующим критериям уязвимости:
- представители многодетных семей;
- одинокие родители (мать отец), которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- люди с инвалидностью III группы, которые не имеют ограничений здоровья для выполнения физической работы;
- лица, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
«Основная локация программы – город Киев. Отдельно будет рассматриваться возможность создания условий для участия кандидатов из других населенных пунктов Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областей», – отмечают организаторы.
Важно! Участники программы не должны находиться на учете в Государственной службе занятости и получать пособие в связи с временной нетрудоспособностью.
Работники будут получать компенсацию за участие во временных работах в размере 3 278,69 грн (в т. ч. удержания). Оплата – ежемесячно.
По всем вопросам о работе этой программы можно проконсультироваться по телефонам:
- (050) 380-99-28;
- (050) 380-99-84.
Отбор участников будет проходить по результатам собеседований со специалистами Кризисного центра «Каритас» по адресу: г. Киев, ул. Микитенко, 7Б.
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