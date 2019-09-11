Дело Украины против России: Европейский суд начинает слушания по Крыму

Сегодня, 11 сентября, Большая палата Европейского суда по правам человека начинает слушание по делу «Украина против России» по Крыму. Предмет жалобы – нарушение прав человека на аннексированом полуострове. Главным докладчиком от Украины будет заместитель министра юстиции Иван Лищина, пишет «Сегодня».

Представитель Украины будет выступать 30 минут.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

В начале февраля секретариат уполномоченного по делам ЕСПЧ получил от суда сообщение о переносе даты устных слушаний по делу «Украина против России (Крым)», которые были назначены на 27 февраля. Позже была назначена дата 11 сентября. В Минюсте заявили, что Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу «Украина против России (Крым)» и представительства интересов государства в Европейском суде по правам человека.

В январе текущего года Украина передала в ЕСПЧ документы по делу об аннексии Крыма для устных слушаний по делу «Украина против России (по Крыму)».