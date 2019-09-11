Срочно ужесточить комендантский час: В соцсетях сообщают о минировании переезда в Донецке

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители в соцсетях сообщают о минировании железнодорожного переезда.

Как пишут пользователи, заминирован переезд в Калининском районе, вблизи Мушкетовского кладбища:

Александр Б.: «Что там на мушкетовском переезде? Говорят, заминирован»;

Александр С.: «А где это?»;

Оксана: «Мушкетовское кладбище»;

«Враг»: «И что там было? Был бум-бум?... В официальных источниках пока ни слова».

Дончане напоминают, что было сообщение о минировании на территории детской больницы. А также связывают это с тем, что в последнее время к «властям» все больше обращений по поводу отмены комендантского часа:

Денис: «Срочно ужесточить комендантский час! С 18:00 предлагаю»;

Алексей: «Выходить на улицу только по спецпропуску»;

Денис: «И только по своему району»;

Алексей: «И только по выходным»;

Валерий: «Передвижение только по заранее утвержденному маршруту»;

Дмитрий: «Работающим обеспечить койко-место на работе, не работающих – на передок»;

Данил: «Для чего нужен комчас, переезды минировать?»;

Оксана: «Так комчас никто не отменял, а переезд заминирован, странно, да? И Захарченко убили, более того, убили его днем. "Мотороллу", "Гиви" также. В чем суть комчаса тогда? Кому надо, они и днем сделают то, что им надо! И комчас бессмысленный»;

Иван: «Как только начали скулить, чтобы отменить комчас – сразу начались минирования»;

«Канадский»: «Что-то каждый день минируют».

«Официальной» информации о минировании переезда на данный момент нет.

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