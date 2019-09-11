Срочно ужесточить комендантский час: В соцсетях сообщают о минировании переезда в Донецке

Срочно ужесточить комендантский час: В соцсетях сообщают о минировании переезда в Донецке

ДН

11.09.19 14:48dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители в соцсетях сообщают о минировании железнодорожного переезда.

Как пишут пользователи, заминирован переезд в Калининском районе, вблизи Мушкетовского кладбища:

  • Александр Б.: «Что там на мушкетовском переезде? Говорят, заминирован»;
  • Александр С.: «А где это?»;
  • Оксана: «Мушкетовское кладбище»;
  • «Враг»: «И что там было? Был бум-бум?... В официальных источниках пока ни слова».

Дончане напоминают, что было сообщение о минировании на территории детской больницы. А также связывают это с тем, что в последнее время к «властям» все больше обращений по поводу отмены комендантского часа:

  • Денис: «Срочно ужесточить комендантский час! С 18:00 предлагаю»;
  • Алексей: «Выходить на улицу только по спецпропуску»;
  • Денис: «И только по своему району»;
  • Алексей: «И только по выходным»;
  • Валерий: «Передвижение только по заранее утвержденному маршруту»;
  • Дмитрий: «Работающим обеспечить койко-место на работе, не работающих – на передок»;
  • Данил: «Для чего нужен комчас, переезды минировать?»;
  • Оксана: «Так комчас никто не отменял, а переезд заминирован, странно, да?  И Захарченко убили, более того, убили его днем. "Мотороллу", "Гиви" также. В чем суть комчаса тогда? Кому надо, они и днем сделают то, что им надо! И комчас бессмысленный»;
  • Иван: «Как только начали скулить, чтобы отменить комчас – сразу начались минирования»;
  • «Канадский»: «Что-то каждый день минируют».

«Официальной» информации о минировании переезда на данный момент нет.

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