Освобожденные украинцы получат по 100 тыс. грн, – Денисова

Каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинцев единоразово получит 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров. «Каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. грн», – написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

Напомним, государство обещает купить квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

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